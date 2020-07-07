В Северной Осетии умер больной раком ребенок, деньги на лечение которого украли мошенники

В Северной Осетии скончался мальчик, больной лейкозом. Деньги на лечение ребенка украл мошенник. Об этом сообщается в официальном аккаунте по сбору средств в Instagram.

«Весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее, за что спасибо вам большое, добрые люди! Но сегодня в 2:00 ночи нашего Тигренка Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев», – говорится в сообщении.

Семья ребенка объявила сбор средств. На лечение требовалось 52 млн рублей. Мошенник позвонил матери мальчика и заявил, что собирается перевести 4 млн рублей, но нужно оплатить комиссию в 500 тысяч. Женщина поверила аферисту и перевела деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело и выяснили, что звонок поступил из Оренбургской области. В мошенничестве подозревают мужчину, который отбывает наказание за аналогичное преступление.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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