Пошли купаться без взрослых: на Алтае утонули трое детей

На Алтае утонули трое детей. Они купались в реке без присмотра взрослых.

Трагедия произошла в городе Рубцовске вечером 7 июля. По информации регионального управления Следственного комитета РФ, четверо детей, находившихся под опекой, отправились купаться на реку Алей без сопровождения взрослых. В результате две девочки восьми и десяти лет, а также 16-летний мальчик утонули. Водолазы уже нашли тела двоих детей. При этом тело восьмилетней девочки пока обнаружить не удалось.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи устанавливают обстоятельства гибели детей.

Стоит отметить, что в России с началом летнего купального сезона утонули не менее двух десятков детей. В большинстве случаев дети купались без контроля со стороны взрослых.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 08.07.20

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