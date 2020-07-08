Астраханский депутат дважды продал причал

Главу комитета Астраханской облдумы обвиняют в мошенничестве. Юсуф Зейнединов, который также является гендиректором строительной фирмы, дважды продал принадлежащий ему причал.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в августе 2019 года генеральный директор строительной фирмы ООО «АстДомСтрой-Инвест» предложил знакомому, которому он был должен 6 млн рублей, приобрести причал. При этом он взял доплату в размере 3 млн рублей.

«Получив от знакомого указанную сумму, директор строительной фирмы реализовал указанный причал иным лицам по более выгодной цене», – отметили в пресс-службе ведомства.

Зейнединов возглавляет комитет думы Астраханской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 08.07.20

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