На границе Нидерландов и Бельгии нашли шесть пыточных камер

Власти Нидерландов обнаружили пыточные камеры, спрятанные внутри транспортных контейнеров, которые были облицованы звукоизоляционным материалом. Как сообщает Национальная прокуратура страны, 22 июня сотрудники полиции совершили налет на объект на голландско-бельгийской границе, арестовав шесть человек, подозреваемых в похищении людей и захвате заложников.

Полиция обнаружила всего в общей сложности шесть транспортных контейнеров, которые были превращены в так называемые «тюремные камеры», а также склад оружия, сообщает CNN.

«В каждой из камер к потолку и полу были прикреплены наручники, чтобы можно было заковать кого-то, стоящего с поднятыми руками», – говорится в заявлении. Комнаты были отделаны шумоизоляционными панелями и теплоизоляционной пленкой.

В одном из контейнеров также было обнаружено стоматологическое кресло с ремнями для ног и рук. «Контейнер со стоматологическим креслом содержал мешки с предметами, которые предположительно предназначались для пыток или, по крайней мере, для оказания давления на жертв», – говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов.

«Полиция обнаружила, среди прочего, ножницы, сучкорезы, ножовку, скальпели, плоскогубцы, дополнительные наручники, скотч, балаклавы и черные хлопковые мешки, которые можно натянуть на голову», – говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов. Там же были обнаружены и наркотические вещества.

Контейнеры также были оснащены камерами для дистанционного мониторинга.

Сотрудники также обнаружили три украденных автофургона, два автомобиля BMW, семь пистолетов и китайский вариант АК-47. «Всего у подозреваемых было найдено 25 единиц оружия», – сообщили в Национальной прокуратуре.

Власти говорят, что расследование началось в апреле, в ходе которого офицеры смогли получить доступ к зашифрованной сети чата – EncroChat – для отслеживания перемещений и планов группы. «Из этого можно сделать вывод, кем были предполагаемые жертвы», – говорится в заявлении.

«Возможные жертвы были предупреждены полицией и скрылись. В результате, благодаря постоянному наблюдению за системой видеонаблюдения внутри и около склада, были предотвращены запланированные похищения людей, захват заложников и другие серьезные насильственные преступления», – цитирует сообщает прокуратуры Нидерландов CNN.

Согласно данным Национального агентства по преступности Великобритании (NCA), EncroChat служил для безопасного обмена сообщениями через мобильную связь, он работал чем-то вроде криминального рынка, который использовали 60 000 человек во всем мире для координации распространения незаконных товаров, отмывания денег и составления заговоров с целью убийства конкурентов.

Обнаружение контейнеров последовало за серией успешных рейдов, проведенных полицией Великобритании и Европы на основе информации из сети, в результате которой были арестованы сотни и изъято более 27 тонн наркотиков в Великобритании и Нидерландах.

Шесть мужчин, которые были арестованы в связи с обнаружением пыточных, все они из Нидерландов. Амстердамский суд в понедельник распорядился задержать их на 90 дней, уточняет CNN.

Брюссель, Елена Васильева

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