В Эфиопии в уличных беспорядках погибло 239 человек

239 человек, по последним данным, погибло в уличных беспорядках, вспыхнувших в Эфиопии около недели назад.

Поводом для них послужило убийство местного популярного певца и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Как сообщает France-Presse, мужчина был убит в ночь на 30 июня – он был застрелен. Мотивы преступления пока выясняются. Утром 30 июня 2020 года на улицах штата Оромия и в Аддис-Абебе начали собираться молодые люди и устраивать погромы, жечь шины, машины, громить витрины. Беспорядки продолжались до вечера 2 июля.

По данным, предоставленным полицией, в результате беспорядков в регионе погибли девять полицейских, пять ополченцев и 215 гражданских лиц.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 3 июля заявил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой спровоцировать в стране гражданскую войну. Как подчеркнул глава правительства, эта попытка «была пресечена», отмечает ТАСС.

Аддис-Абеба, Елена Васильева

Аддис-Абеба. Другие новости 08.07.20

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