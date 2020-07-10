По факту взрыва газа в жилом доме в Кировской области возбудили дело

В Кировской области в многоквартирном доме в поселке Кикнур произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в пресс-службе СКР, по факту гибели мужчины и получения травм жильцами дома возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Установлено, что взрыв произошел около 6 часов утра 10 июля на первом этаже трехэтажного кирпичного дома по адресу: улица С.Шарыгина, 1а. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, также пострадала 50-летняя женщина. Ее госпитализировали. Другие пострадавшие, число которых не уточняется, получают медицинскую и психологическую помощь.

Следователи выяснили, что в квартире, где произошел хлопок, состоялась плановая замена приборов учета бытового газа. В офисе Кикнурского участка ООО «ГазЭнергоСетьКиров» прошел обыск, была изъята документация, связанная с установкой и заменой газового оборудования.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 10.07.20

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