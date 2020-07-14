В Новосибирске мужчину убило обвалившимся в доме потолком

В Новосибирске в многоквартирном доме рухнули перекрытия. В результате погиб мужчина. Разбор завалов продолжается. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел утром в Железнодорожном районе города, сообщает областное управление МЧС. «В ходе разбора завалов был обнаружен мужчина 1956 года рождения. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины», – говорится в сообщении ведомства.

Обрушение произошло на площади 8 кв. м.. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники. В настоящее время спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР для установления всех обстоятельств произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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