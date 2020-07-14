Зоозащитники спасли утку с застрявшей в голове стрелой от арбалета

В Чехии зоозащитники спасли утку, которая несколько месяцев прожила со стрелой в голове.

Как сообщает портал novinky.cz, птицу приметили в Пльзене на рее Радбуза еще в апреле. Но поймать ее долгое время не удавалось. В голове у утки торчала стрела, предположительно, от арбалета – завидев людей, птица скрывалась в кустах или ныряла под воду и уплывала – чужеродный предмет плавать ей не мешал, но летать с ним она не могла.

В понедельник два человека преследовали утку на байдарках, пока она, как всегда, не спряталась в траве у берега, где ее удалось, наконец, поймать с помощью сети. Стрела была успешно извлечена из головы и теперь птица отправлена на реабилитацию.

Зоозащитники передали в полицию заявление с просьбой разыскать того, кто стрелял в утку. Они предполагают, что это было сделано из хулиганских побуждений.

Пльзень, Елена Васильева

Пльзень. Другие новости 14.07.20

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