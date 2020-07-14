В Плимуте мужчина укусил и ранил чайку, которая пыталась отобрать у него еду

В Плимуте 26-летний местный житель будет наказан за то, что укусил чайку.

Как сообщают британские СМИ, в конце прошлой недели молодой человек выходил из магазина, когда на него напала чайка и попыталась забрать еду, который он только что купил. Тогда, сообщают очевидцы, мужчина укусил чайку и пнул ее ногой, когда она практически упала на землю.

Птица оказалась ранена и с трудом улетела с места происшествия. А видевшие данную схватку очевидцы сообщили в полицию – дело в том, что в Плимуте чайки защищены законом, обижать их нельзя. Наряд забрал молодого человека в полиции, а позже сдал в больницу на обследование, потому что тот заявил, что находился под воздействием наркотиков.

«Мы задержали человека, который напал и ранил чайку в центре города. Вы можете любить или ненавидеть их, но они защищены законом», – отметили в полиции.

Плимут, Елена Васильева

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