В Волгограде в гараже «черного копателя» обнаружили оружие и человеческие кости

Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области обнаружили гараж, в котором хранился целый арсенал оружия и боеприпасов. Владельца задержали. Он оказался членом одного из поисковых отрядов и производил раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны.

«В ходе обыска сотрудниками полиции было обнаружено несколько десятков предметов, конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5. Изъято около пяти тысяч патронов различного калибра, основные части оружия, осветительные ракеты и дымовые шашки, штык-ножи», – сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В гараже также хранились человеческие останки – кости и черепа. Все предметы отправили на экспертизу. Часть изъятого оружия находится в хорошем состоянии, из него можно стрелять.

Задержанный, ранее уже привлекавшийся в уголовной ответственности за незаконные операции с оружием, являлся членом одного из поисковых отрядов и во время выездных экспедиций, а также самостоятельно, производил раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого заключили под стражу.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 15.07.20

Ситуация со вспышкой коронавируса в Новом Уренгое опять усложнилась. / В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел взрыв. / Шесть работников свердловских УИК выступили против многодневного голосования. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»