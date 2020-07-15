Подросток утонул в Иртыше, спасая друзей

В Омской области утонул 15-летний мальчик. Он пытался помочь двум 17-летним девушкам, но сам не смог выбраться из воды.

Инцидент произошел у рабочего поселка Черлак на реке Иртыш, сообщает пресс-служба областного управления СКР. Ребята купались, когда девушки попали в донную яму и стали тонуть. Подросток вытолкнул их, но сам уже не смог выбраться и захлебнулся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям сотрудников администрации и служб профилактики будет дана правовая оценка», – добавили в СКР.

Омск, Зоя Осколкова

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