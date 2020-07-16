На Манхеттене в роскошной квартире найден расчлененный труп миллионера

Полиция США разыскивает убийцу миллионера Фахима Салеха, чье расчлененное тело было найдено в роскошной нью-йоркской квартире на Манхэттене. Следователи подозревают в совершении преступления мужчину в маске, который был пойман камерой наблюдения в лифте, он ехал вместе с Салехом, сообщает Би-би-си.

Полиция еще не подтвердила смерть Фахима Салеха, но это подтвердили в «Гокада» – одной из компаний, соучредителем которой является бизнесмен.

«Мы глубоко опечалены сообщением о внезапной и трагической гибели нашего основателя и генерального директора Фахима Салеха», – отметили в компании.

По данным американских СМИ, тело Салеха было найдено по частям. Рядом была обнаружена электрическая пила, которую убийца, вероятно, использовал, чтобы убить и покалечить тело.

«Дейли мейл» уточняет, что преступник отрезал жертве голову, руки и ноги ниже колен. Части тела он положил в сумку, которую оставил на месте преступления.

«У нас есть туловище, голова, у нас есть руки и ноги, но у нас нет мотива», – сказал официальный представитель полиции Нью-Йорка Карлос Нивес.

«Нью-Йорк Таймс» указала, что на месте происшествия было найдено очень мало крови, и предположила, что убийца пытался замести следы, но был кем-то потревожен и дело до конца не довел.

Согласно источникам из The New York Post, камера запечатлела Салеха, который ехал на лифте в его квартиру на седьмом этаже вместе со своим вероятным убийцей, который был в маске. Его поиски пока ни к чему не привели.

Фахим Салеху было 33 года, он родился в Саудовской Аравии, но вырос в Нью-Йорке в семье бангладешских иммигрантов. Он основал свою первую компанию в средней школе и разбогател на так называемых стартап-проектах.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 16.07.20

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