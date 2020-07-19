В Ростовской области совершено громкое преступление: напали на Героя соцтруда

В Ростовской области совершено нападение на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 года, в начале 80-х годов прошлого века был заместителем министра машиностроения СССР. Удостоен звания Герой социалистического труда. В последнее время жил в доме под Ростовом-на-Дону с сестрой.

Женщину – связанную и всю в крови нашел сегодня утром сосед Песковых: мужчины должны были встретиться, но, поскольку, Песков не объявился, сосед забеспокоился и решил проверить, все ли нормально.

Женщина не дышала – она умерла, Песков лежал недалеко от трупа сестры – он тяжело ранен.

Следователи пришли к выводу, что хозяев дома пытали.

На минувшей неделе Песков в разговоре со знакомыми упоминал, что собирается снять с банковского счета крупную сумму, пишет telegram-канал Baza, следователи денег в доме не нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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