В Бурятии пропал самолет, занимавшийся химобработкой полей

В Бурятии пропал самолет, занимавшийся опрыскиванием полей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АН-2 перестал выходить на связь в воскресенье, 19 июля, в 20:21. Борт уже закончил химобработку и направлялся в Иркутск. В самолете, по предварительным данным, находились 6 человек.

Telegram-канал Mash сообщает, что заявки на вылет борта зарегистрировано не было.

На поиски пропавших вылетел самолет МЧС.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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