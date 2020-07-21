В Башкирии пропала 10-летняя девочка

В Башкирии по факту пропажи без вести 10-летней Екатерины Столбовой возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствие установило, что утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу Уфы, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после этого пропала без вести. Сестра девочки рассказала, что услышала шум возле воды и отправилась на поиски ребенка, а потом обратилась за помощью к спасателями и полиции.

Организованы массированные поиски с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов, а также добровольцев из числа местных жителей. Поиски проходят в деревне, на акватории, а также прибрежной территории. Следователи допрашивают членов семьи девочки, изучают жилищно-бытовые условия ее проживания, устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки, а также причины и условия, способствующие произошедшему.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 21.07.20

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