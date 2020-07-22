Под Волгоградом охотник случайно застрелил приятеля

В Волгоградской области мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову. Его подстрелил приятель во время охоты на сурков.

Инцидент произошел в лесу недалеко от хутора Морец Еланского района. «Один из охотников с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и выстрел, полагая, что там находится дикое животное. Однако на месте выстрела мужчина обнаружил тело товарища», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

О случившемся в правоохранительные органы заявил сам стрелок. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Волгоград, Зоя Осколкова

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