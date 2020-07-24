В двух районах Кузбасса проводят проверку после массовой гибели пчел

Минсельхоз Кемеровской области проводит проверку после массовой гибели пчел в двух районах Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На массовый падеж пчел в районе полей, обрабатываемых сельскохозяйственными химикатами, пожаловались пчеловоды Крапивинского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов.

«В данный момент по ситуации с гибелью пчел проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего: дата и время химической обработки полей, регистрация пчеловодов, объемы падежа пчел», – сообщили в Минсельхозе.

В Кузбассе есть реестр пчеловодов и пчеловодческих организаций региона, чтобы они своевременно могли получить информацию об обработке полей. Кроме того, аграрии ежегодно проходят обучение в Россельхознадзоре по обращению с препаратами по борьбе с сорняками и вредителями и имеют соответствующие документы.

Кемерово, Зоя Осколкова

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