В Кемерове и Перми возбудили дела о реабилитации нацизма

Главное следственное управление СКР совместно с оперативниками из МВД продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

В Кемерове и Перми возбудили дела о реабилитации нацизма

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений фашистов разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. По фактам размещения в интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма» (ч.1 ст.354.1 УК РФ).

Следователи допросили подозреваемых, провели обыски по местам их жительства. Расследование уголовных дел продолжается.

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