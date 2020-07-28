В красноярском селе произошел взрыв газа

В Красноярском крае произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Взрыв произошел в трехэтажном доме в селе Солянка в Рыбинском районе. Всех жильцов эвакуировали.

«К месту направлены силы пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа Рыбинского района, оперативная группа из Красноярска», – сообщили в региональном главке МЧС. Для устранения последствий происшествия привлечены 17 человек, 6 единиц техники.

По предварительной информации, травмы получила пожилая женщина.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 28.07.20

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