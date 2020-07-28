В Башкирии произошел взрыв на складе боеприпасов

В Башкирии произошел взрыв в военном арсенале. По предварительным данным, пострадали четыре человека. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Урман Иглинского района. В это время сотрудниками ООО «Форпост Балтика» проводилась очистка территории от боеприпасов, сообщают местные СМИ. Компания осуществляла работы по контракту с Министерством обороны России.

«Эти снаряды там с 2011 года, это все территория Минобороны, – рассказал порталу Ufa1.ru глава Урманского сельсовета Рафаэль Калкаманов. – Это их территория была, сейчас ведомство активно разоружается. Никто не погиб, ситуация решается».

В республиканском минздраве уточнили, что в больницу поступили четыре человека. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. «Один из пострадавших с небольшими ожогами, остальные – с осколочными ранениями»,– отметили в министерстве.

Следственное управление СКР по Башкирии организовало проверку причин взрыва.

Уфа, Зоя Осколкова

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