На Черном море перевернулся прогулочный катер

В Анапе перевернулся катер, на борту которого были десять пассажиров. Обошлось без жертв. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел неподалеку от причала Анапы. Катер «Касатка-1» находился в 500 метрах от берега, на море наблюдалось волнение.

На борту судна были десять пассажиров, в том числе четверо малолетних детей. Все они оказались в воде. «По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал», – сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Анапа, Зоя Осколкова

Анапа. Другие новости 29.07.20

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