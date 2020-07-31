Директора детской спортшколы задержали за хищение пони

В Татарстане задержали директора республиканской детско-юношеской школы по конному спорту. Женщина подделала документы о смерти пони и продала животное.

Пони пропал весной 2018 года. По версии следствия, сотрудники школы сфабриковали фиктивные документы о смерти животного, списали его с баланса и продали за 10 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб школе от действий злоумышленников составил 60 тысяч рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

Теперь в деле появилась подозреваемая – 34-летняя женщина, которая занимает пост директора ГБУ «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту». Отмечается, что задержанная отказалась давать показания.

Казань, Зоя Осколкова

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