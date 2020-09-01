В Астрахани автомобиль провалился под асфальт

В Астрахани произошел провал грунта на проезжей части. В яму провалился автомобиль с тремя людьми.

ЧП произошло накануне на одном из самых оживленных перекрестков города – на углу улиц Савушкина и Королева. По предварительным данным, провал образовался в результате повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой.

В яму угодил автомобиль с тремя людьми. В результате аварии никто не пострадал, машину извлекли в течение двух часов.

На место ЧП приезжал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он заявил, что виновники компенсируют восстановление поврежденного автомобиля.

Аварийный участок дороги перекрыли для движения транспорта. Специалисты оценивают ущерб и выясняют причины обвала грунта. Сроки восстановительных работ сотрудники «Водоканала» не называют.

Астрахань, Зоя Осколкова

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