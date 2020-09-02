В Томской области задержали серийного насильника

В Томской области задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований, совершенных в течение 12 лет. Об этом сообщает региональное управление СКР.

С 2008 по 2020 годы в Томске и Томском районе несколько женщин пострадали от рук насильника. Все улики указывали на то, что преступления были совершены одним человеком, поэтому уголовные дела были объединены в одно производство.

Собранные доказательства позволили установить ДНК-профиль преступника и выяснить его личность. В результате был задержан 48-летний житель Томского района. Ему предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

«В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СКР.

Томск, Зоя Осколкова

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