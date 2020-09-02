В Махачкале при пожаре в двух квартирах пятиэтажки погибли 4 ребенка и женщина

В Махачкале по факту обнаружения на месте пожара в многоэтажном доме тел пяти человек возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

В Махачкале при пожаре в двух квартирах пятиэтажки погибли 4 ребенка и женщина

Установлено, что вечером 1 сентября в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по проспекту Гамидова произошел пожар. Квартира выгорела полностью. Находившиеся в квартире дети 40-летней женщины 3 и 5 лет погибли. Огонь перекинулся на пятый этаж. В результате в одной из квартир от отравления продуктами горения скончались 24-летняя женщина и ее малолетние дети.

Всего в ходе пожара погибли пять человек. Следователи устанавливают причину и очаг возгорания, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 02.09.20

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