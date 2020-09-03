Спецслужбы обнаружили арсенал оружия убитого криминального авторитета

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник с оружием, принадлежавшим группировке известного волгоградского предпринимателя Владимира Кадина. Сам бандит был застрелен в 2011 году.

Схрон был организован в лесу. В тайнике нашли четыре автомата Калашникова, патроны к ним, прицел, 3 кг тротиловых шашек и пластида, детонаторы, компоненты для производства самодельных взрывных устройств с пультом дистанционного управления, ручные гранаты, мины, дымовые шашки.

Как отметили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, оружие, боеприпасы и взрывчатка были аккуратно завернуты в ткань и упакованы в полиэтилен. Все, что найдено в схроне, вполне пригодно для использования.

Спецслужбы не уточняют, каким образом удалось обнаружить тайник и где именно. В ФСБ сообщили лишь, что схрон был найден в рамках мероприятий по декриминализации региона.

Волгоград, Зоя Осколкова

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