В Анапе при столкновении двух автобусов погибла женщина

В Анапе произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате в больницу с различными травмами попали шесть человек, одна пострадавшая скончалась.

Как сообщили в региональной прокуратуре, микроавтобус Iveco, предположительно, выехал на встречную полосу и врезался в туристический автобус. В машинах в момент аварии находилось 11 человек.

В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них были госпитализированы, их состояние медики оценивали как тяжелое. Позже стало известно, что пострадавшая женщина от полученных травм скончалась.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей.

Анапа, Зоя Осколкова

Анапа. Другие новости 04.09.20

ЕС отказался вводить персональные санкции в отношении Лукашенко. / Похитителю екатеринбуржца, не желавшего продавать участок застройщику, дали условный срок. / Уралец несколько месяцев отвинчивал гайки на действующей железной дороге. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»