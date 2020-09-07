В Калифорнии из-за фейерверка по случаю объявления пола будущего ребенка сгорело 2800 гектаров леса

В Южной Калифорнии 2800 гектаров леса сгорели из-за фейерверка, который устраивался на вечеринке, посвященной объявлению пола будущего ребенка.

По данным калифорнийских пожарных (Cal Fire), более 500 пожарных и четыре вертолета были мобилизованы для тушения пожара, возникшего в субботу утром в Эльдорадо, к востоку от Сан-Бернардино.

Жителям нескольких населенных пунктов региона было приказано покинуть свои дома. Пожар был вызван «дымовым пиротехническим устройством, которое использовалось на вечеринке для выяснения пола ребенка», – написал Кэл Файер, глава службы калиформийских пожарных, в Twitter. «Те, кто виновен в поджоге по неосторожности или в результате незаконной деятельности, могут быть привлечены к финансовой и уголовной ответственности», – предупредил он.

Во время «вечеринок по раскрытию пола», организованных во время беременности, пол ожидаемого ребенка иногда определяется голубым или розовым дымом во время фейерверков.

Напомним, что в Калифорнии из-за жары почти все лето действует особый противопожарный режим – ожидается, что в понедельник температура в районе Лос-Анджелеса превысит 43 градуса.

За минувшее лето в Калифорнии уже сгорело более 600000 гектаров леса, в середине августа проводилась эвакуация десятков тысяч человек.

Сан-Бернардино, Елена Васильева

Сан-Бернардино. Другие новости 07.09.20

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