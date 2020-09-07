Арестован подозреваемый в нападениях с ножом в Бирмингеме

Полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на людей с ножом в Бирмингеме в воскресенье. В результате преступных деяний один человек скончался, семь – были ранены, в том числе двое находятся в критическом состоянии. Предварительно, речь идет о предъявлении обвинения в убийстве и семи покушениях на убийство.

По данным правоохранителей, жертвы, по-видимому, были выбраны случайных образом – какой связи между ними ни по каким параметрам не просматривается.

Нападения произошли с 12.30 до 02.20 по местному времени в четырех разных местах города.

В воскресенье вечером полиция транслировала видеозапись подозреваемого с камер видеонаблюдения и получила много откликов от населения. « Одна из улик привела нас сегодня утром в район Селли Оук, где был арестован подозреваемый мужчина», – заявили в полиции.

Бирмингем, Елена Васильева

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