В Чите два коммунальщика задохнулись в канализационном колодце

Вечером 8 сентября в правоохранительные органы Читы поступило сообщение об обнаружении в канализационном колодце тел двух человек. По данному факту была организована доследственная проверка.

Трагедия произошла, когда три три работника АО «Водоканал-Чита» выполняли работы в одном из канализационных колодцев на улице Кастринская. Два мужчины скончались, один госпитализирован.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают руководство АО «Водоканал-Чита», а также очевидцев происшествия. Они осмотрели тела погибших и назначили судебную медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Предполагается, что, мужчины отравились газом.

Чита, Иван Гридин

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