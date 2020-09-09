В Афганистане совершено покушение на вице-президента

В Кабуле в результате взрыва погибли несколько человек. Следователи предполагают, что целью злоумышленников был первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

О покушении сообщил представитель пресс-службы Салеха в Facebook. Бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента. Сам Салех серьезно не пострадал, ранения получили сотрудники его охраны. Всего в результате взрыва погибли два человека, семеро госпитализированы.

По данным телеканала Tolo News, позже стало известно, что число погибших увеличилось до 10 человек, более 10 пострадали. Сам вице-президент получил незначительные ранения руки и лица.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 09.09.20

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