В Забайкалье вор раздал украденные деньги нуждающимся

В Приаргунском районе Забайкальского края задержали вора, который похитил сейф с деньгами из магазина. Мужчина заявил, что большую часть украденного он раздал просившим милостыню людям.

В полицию обратился владелец одного из бутиков в торговом центре. Неизвестные разбили окно и похитили три ноутбука и сейф, в котором было 800 тысяч рублей. «В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого», – сообщили в региональном управлении МВД России.

23-летний житель села Новоцурухайтуй признался в краже. По его словам, часть похищенных денежных средств он раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. При себе у него было лишь 57 тысяч рублей.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Чита, Зоя Осколкова

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