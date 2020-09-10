Кировский предприниматель ответит в суде за тяжелые травмы 11-летней девочки

В Кировской области по факту получения травм девочкой возбуждено уголовное дело по статье «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось в конце июля. Установлено, что 11-летняя девочка находилась на футбольной площадке в зоне семейного отдыха в Кирово-Чепецком районе. Она решила повиснуть на самодельных воротах, которые опрокинулись под ее весом из-за того, что не были закреплены. В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющим свою деятельность на территории зоны семейного отдыха. Расследование продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 10.09.20

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