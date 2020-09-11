В Омской области мать связывала и избивала годовалого сына

Управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело по факту истязания маленького мальчика. Кроме того, проводится проверка в отношении уполномоченных органов.

О годовалом мальчике, который постоянно подвергается избиениям со стороны матери и ее многодетной подруги, стало известно после обращения жительницы аула Коянбай Таврического района. Малыша госпитализировали.

«У ребенка диагностировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, ушиб спины, гематомы нижних конечностей, – сообщили в областном министерстве образования. – Для лечения 3 сентября ребенок был направлен в Таврическую ЦРБ. 6 сентября мать с ребенком самовольно покинули лечебное учреждение».

По данным следствия, 20-летняя мать с сыном живет у знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком. У прокуратуры есть информация о том, что мальчика связывали, оставляли в беспомощном положении и неоднократно избивали.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Также СКР проводит доследственную проверку в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, внутреннюю проверку действий сотрудников органов опеки Таврического района проводит министерство образования Омской области. «Ранее данная семья не состояла в банке семей, находящихся в социально опасном положении, в Управление образования Таврического района информации о неблагополучии в семье от служб системы профилактики и жителей аула не поступало», – отметили в министерстве.

Историей заинтересовались и в Генпрокуратуре. «Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – говорится на сайте ведомства. – В связи с этим будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления».

Омск, Зоя Осколкова

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