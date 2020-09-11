Зеки в колонии Кузбасса праздновали освобождение жареным поросенком

Заключенные в Кемеровской области устроили настоящий пир в честь освобождения одного из них. Кадры с банкета были опубликованы на YouTube-канале проекта «Сибирь правовая». Прокуратура и СКР начали проверку.

«В средствах массовой информации опубликованы материалы о «праздновании активистами» (заключенными, сотрудничающими с администрацией колонии – ИФ) освобождения осужденного в исправительной колонии 37 ГУФСИН России по Кемеровской области. В связи с публикациями прокуратурой области организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства», – говорится в сообщении Мариинской прокуратуры.

Также о проведении доследственной проверки сообщили в областном управлении СКР.

На видеозаписи, которая, предположительно, была сделана в прошлом году, осужденные организовали застолье в честь проводов одного из них на свободу. Один из участников банкета с помощью ножа разделывает жареного поросенка, также на столе видны закуски и бутылки с напитками.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 11.09.20

В Москве вместе с тараканами отравили троих маленьких детей. / Чиновник Минпромторга задержан по делу о мошенничестве. / В Москве педофил напал в подъезде на двух девочек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»