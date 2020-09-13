Крупный пожар в Краснодаре: более 50 семей остались без крова

Сегодня ночью в Краснодаре произошел крупный пожар в многоквартирном 8-этажном доме, в результате чего более 50 семей остались без крова.

По данным МЧС, сообщение о возгорании на Российской улице поступило 02:14. В 02.20 по прибытии первого подразделения было установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. В результате ЧП общая площадь пожара достигла почти 4 тысячи квадратных метров. Ликвидировать его удалось только 7:43. К тушению привлекались 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России – 129 человек и 34 единицы техники.

Комментируя ситуацию на заседании комиссии по ЧС, мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что предварительная причина пожара – неисправность проводки. «В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ», при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Оперативно окажем им всю необходимую помощь – как материальную, так и с восстановлением документов», – уточнил градоначальник.

По его словам, уже сегодня будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. «На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро», – заявил Первышов, сообщив также о введении локального режима ЧС, что позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета.

Краснодар, Светлана Антонова

Краснодар. Другие новости 12.09.20

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