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Понедельник, 14 сентября 2020, 13:17 мск

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Слепому жителю Оренбургской области выдали водительские права

Слепому на оба глаза жителю Медногорска выдали водительское удостоверение. Областная прокуратура через суд лишила мужчину документа на право управления автомобилем.

По данным прокуратуры, с 2004 года мужчина состоял на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения, в 2018 году ему поставили диагноз «слепота обоих глаз».

«Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

В результате мужчину лишили прав через суд. Прокуратура проверяет обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами.

Оренбург, Зоя Осколкова

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