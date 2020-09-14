Слепому жителю Оренбургской области выдали водительские права

Слепому на оба глаза жителю Медногорска выдали водительское удостоверение. Областная прокуратура через суд лишила мужчину документа на право управления автомобилем.

По данным прокуратуры, с 2004 года мужчина состоял на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения, в 2018 году ему поставили диагноз «слепота обоих глаз».

«Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

В результате мужчину лишили прав через суд. Прокуратура проверяет обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 14.09.20

Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей. / Из кранов жителей Симферополя потекли нечистоты. / В Ленобласти задержали чиновника по подозрению в хищении 700 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»