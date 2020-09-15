В Кемерово строители отказались спускаться с крана из-за невыплаты зарплаты

В Кемерово работники одной из строительных организаций устроили забастовку. Они отказались спускаться со строительного крана, пока работодатель не погасит долги по зарплате.

Несколько человек находились на строительном кране и отказывались спускаться вниз, пока их требования не будут выполнены. По словам источника, проблема возникла на стройке жилого дома в Ленинском районе Кемерово, пишет «Интерфакс».

Историей заинтересовались в прокуратуре. На стройплощадку приехал прокурор области Павел Бухтояров.

Кроме того, проверку начало региональное управление СКР. «На место незамедлительно выехала следственная группа под руководством заместителя руководителя управления, рабочие опрашиваются, изымается необходимая следствию документация», – сообщается на сайте ведомства.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 15.09.20

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