После субботнего женского марша в Минске задержано 300 человек

В Минске во время «Женского марша» снова прошли массовые задержания. Как сообщил правозащитный центр «Весна», в автозаки попало примерно три сотни человек.

По данным информационного агентства AFP, в субботней акции приняли участие около двух тысяч женщин. Демонстрантки с бело-красными флагами собрались у Комаровского рынка и начали движение по улицам столицы. Колонну остановили в районе торгового комплекса «Айсберг». Задержания проводили сотрудники ОМОН и мужчины в черных масках и зеленой форме без знаков различия, сообщает «Евроньюс».

Вот уже несколько недель подряд по выходным дням в Минске проводятся «Женские марши» в знак протеста против итогов президентских выборов. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признает официальные результаты голосования и требует, чтобы Лукашенко покинул свой пост.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.20

Навальный – о своем восстановлении: «Не узнавал людей и не мог говорить». / В течение двух суток Храм-на-Крови и Среднеуральский женский монастырь угрожали взорвать. / «Похитили у США информацию и создали свою ракету», – Трамп обвинил Москву в краже технологии гиперзвуковой ракеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»