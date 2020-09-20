На почте Белого дома опять нашли отравленное письмо

Власти США перехватили отравленное письмо, адресованное Белому дому. В конверте был обнаружен высокотоксичный рицин. Как сообщает агентство AP со ссылкой на неназванного судебно-медицинского эксперта, знакомого делом, опасное письмо было отправлено из Канады. Оно было перехвачено в правительственном почтовом отделении, которое контролирует почту Белого дома и президента Дональда Трампа.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), дело о подозрительной доставке расследует ФБР вместе с Секретной службой США и Почтовой инспекцией США. Прежде всего, они пытаются выяснить происхождение яда и личность отправителя.

Белый дом и Секретная служба США отказались от комментариев, сообщает Reuters.

Напомним, что отравленные письма отправляются в Белый дом довольно регулярно. Два года назад в США был арестован бывший морпех, который признался в отправке Трампу и членам его правительства рицина.

В 2014 году в штате Миссисипи к 25 годам был приговорен мужчина, который отправлял отравленные письма президенту Бараку Обаме и другим официальным лицам.

Вашингтон, Елена Васильева

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