В Индии обрушился жилой дом, два десятка человек могут находиться по завалами

Десять человек погибли и еще 25 могут находиться под обломками трехэтажного жилого дома, обрушившегося в понедельник в западной Индии.

Как сообщили в спасательных службах, трагедия произошла около 3:40 утра в Бхиванди, городе, находящегося недалеко от финансовой столицы страны Бомбея. «Общее число погибших – десять», – заявил AFP командующий Национальными силами реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Итхап Пандит, подтвердив заявления чиновника муниципалитета Тане, курирующего Бхиванди.

Девятнадцать человек, в том числе двое мальчиков четырех и семи лет, под аплодисменты соседей смогли вытащить из-под завалов. Генеральный директор NDRF Сатья Нараян Прадхан сказал в своем Твиттере, что специализированные группы, которым помогают собаки, все еще ищут 20-25 человек, которые могут находиться под руинами дома.

Причина обрушения дома пока неизвестна, но такого рода ЧП относительно обычны в Индии в период с июня по сентябрь, в сезон дождей, когда сильные осадки подмывают дома.

Бомбей, Елена Васильева

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