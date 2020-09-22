В Красноярском крае спецназ задержал лидеров религиозной общины Виссариона: «Посадили на вертолет и увезли»

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», которая также известна как община Виссариона. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По сведениям собеседника «Интерфакса», оперативно-следственные действия в Курагинском районе проводят федеральные СК РФ и ФСБ. Силовики задержали самого главу общины Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, и еще двух руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

По месту жительства руководителей и ряда участников общины проводятся обыски, сообщает источник ТАСС. По его данным, Ведерникова задержали в Петропавловке Курагинского района, которая является одним из центров проживания сторонников Виссариона.

В спецоперации в поселении «Город Солнца» были задействованы вертолеты и силовики в камуфляже с автоматами. По словам одного из местных жителей, Торопа и Редькина увезли на вертолете, Ведерникова – на автомобиле. На дорогах по направлению к общине местные жители заметили колонну из 50 автозаков и автобусов, а также машин скорой помощи. Об этом сообщил житель общины Виссариона Александр Староверов в Facebook.

Причина спецоперации пока неизвестна, силовики ничего не сообщают местным жителям.

Религиозная организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году бывшим слесарем и инспектором ДПС Сергеем Торопом. В 1995 году организация была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи Виссариона из разных российских регионов основали в Курагинском районе поселение – «Город Солнца». Они считают своего лидера вторым пришествием Христа. Несколько тысяч последователей общины Виссариона проживают в нескольких поселках на юге Красноярского края.

Стоит отметить, что последователи Виссариона живут натуральным хозяйством. Им необходимо отказаться от большинства благ современной цивилизации. Членам общины нельзя пить и курить.

Красноярск, Наталья Петрова

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