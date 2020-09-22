Звезда сериала «Александровский сад» разбился в ДТП

Российский актер театра и кино Дмитрий Жулин разбился в ДТП. По данным УМВД Владимирской области, авария произошла утром 21 сентября в Гусь-Хрустальном районе области, на 61-м километре автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Актер, управляя кроссовером, не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним.

43-летний актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек – пассажир машины, которой управлял Жулин, – был госпитализирован, сообщает «Бизнес-ФМ»

Дмитрий Жулин родился в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. До 2006 года служил в Малом театре, затем начал активно сниматься в кино.

Стал известен широкой публике после того, как сыграл майора Казарина в сериале «Александровский сад». В 2009 году актер ушел в монастырь, в 2015 году вернулся к работе в кино. Сыграл Орлова в ситкоме «Ботаны», снимался в сериале «Родное сердце».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.09.20

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