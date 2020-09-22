В Джорджии прибывший по вызову патруль застрелил женщину, напавшую на полицейских с ножом

Полиция города Афины в американском штате Джорджия застрелила женщину, которая, по утверждениям властей, напала на них с ножом, пишет агентство AP. Стрельба произошла в понедельник, после того, как сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом на вызов.

Согласно заявлению шерифа, полиция также применила электрошокер против напавшей женщины. После стрельбы ей пытались оказать срочную медпомощь, но безуспешно – женщина скончалась на месте. Офис шерифа пообещал опубликовать видеозаписи с камер, закрепленных на форме полицейских после их изучения следователями.

Власти еще не раскрыли личность убитой женщины и не указали расовую принадлежность участников трагического инцидента, добавило AP.

В последние месяцы во многих городах США прошли демонстрации против насилия со стороны полиции и расизма. Акции протеста были спровоцированы гибелью в мае этого года чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Патруль задержал его и применил удушающий прием, который привел к гибели чернокожего американца.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 22.09.20

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