В Балакове два мужчины отняли телефон у подростка и разбили о его голову бутылку

Балакокво (Новый День, Иван Гридин) В Балакове по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 14-летнему юноше (п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Как сообщили в СКР, следствие установило, что днем 15 сентября подросток в компании приятелей прогуливался в парке «Интернационалистов» в Балакове. Он достал из кармана мобильный телефон. В этот момент один из двух проходивших мимо мужчин выхватил телефон из его руки и пошел вперед. Юноша решил догнать его, но в этот момент другой мужчина ударил его бутылкой по голове. Злоумышленники с места нападения скрылись. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали.

Подозреваемого удалось задержать. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело о хищении мобильного телефона расследуют полицейские.

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