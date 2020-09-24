Северная Корея убила и сожгла южнокорейского чиновника

Южнокорейский чиновник был застрелен после пересечения морской границы с Северной Кореей, сообщил в четверг официальный Сеул.

По словам южнокорейского генерал-лейтенанта Ан Ён Хо 21 сентября в 1,9 км к югу от островов Ёнпхён пропал без вести сотрудник Министерства морских дел и рыболовства.

Острова расположены недалеко от морской границы между Северной и Южной Кореями, и в какой-то момент чиновник перешел в воды Северной Кореи, после чего, по данным южнокорейской разведки, северокорейские силы открыли огонь, убив южнокорейца. Позже они сожгли его тело, отметил Ан.

В заявлении южнокорейских военных сообщается, что они «решительно осуждают зверства Севера», и призвали Пхеньян дать объяснения и наказать виновных, передает CNN.

«Кроме того, мы строго предупреждаем, что Северная Корея несет ответственность за злодеяния, совершенные против нашего гражданина», – говорится в заявлении.

Напряженность между Северной и Южной Кореей нарастает с тех пор, как в июне было прервано сообщение между двумя сторонами, когда Пхеньян сначала закрыл, а затем взорвал совместный офис связи в Кэсоне – городе на северной стороне границы.

Ухудшение отношений произошло после многолетнего сближения под руководством президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которое привело к историческим встречам между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также саммитам Кима и президента США Дональда Трампа.

Но эти встречи в конечном итоге не принесли значительных результатов для всех сторон, и Северная Корея стала проявлять все более резкий тон в отношении своего южного соседа. Изменение позиции произошло после того, как сестра Кима, Ким Ё Чен, заняла более влиятельное положение в стране, отмечает CNN.

Сеул, Елена Васильева

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