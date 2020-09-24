На границе с Китаем в поезде нашли партию контрабандного золота

На границе с Китаем машинистов поезда задержали за контрабанду золота. Драгоценный металл прятали в локомотиве грузового состава.
Поезд следовал в Маньчжурию. Во время проверки на железнодорожном пункте пропуска сотрудники ФСБ совместно с пограничниками и Читинской таможней обнаружили 37 килограммов золота.
102 металлических слитка были спрятаны в семи свертках в технической полости тепловоза. Стоимость партии оценивается в 143 млн рублей.
Установлено, что контрабандой занимались члены локомотивной бригады. Возбуждены уголовные дела.
Чита, Зоя Осколкова
Чита. Другие новости 24.09.20
Под Тулой разбился легкомоторный самолет. / Сенатор: На главу временной комиссии СовФеда по защите госсуверенитета РФ готовилось покушение. / Задушил и обезглавил: подозреваемым в жестоком убийстве женщины оказался ее сын. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube