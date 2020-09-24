На границе с Китаем в поезде нашли партию контрабандного золота

На границе с Китаем машинистов поезда задержали за контрабанду золота. Драгоценный металл прятали в локомотиве грузового состава.

Поезд следовал в Маньчжурию. Во время проверки на железнодорожном пункте пропуска сотрудники ФСБ совместно с пограничниками и Читинской таможней обнаружили 37 килограммов золота.

102 металлических слитка были спрятаны в семи свертках в технической полости тепловоза. Стоимость партии оценивается в 143 млн рублей.

Установлено, что контрабандой занимались члены локомотивной бригады. Возбуждены уголовные дела.

Чита, Зоя Осколкова

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