Депутат во время онлайн-заседания парламента обнажил и поцеловал грудь своей жены

Депутат из Аргентины был отстранен от работы в четверг за то, что во время парламентского заседания по видеоконференции поцеловал грудь своей жены, сидевшей рядом с ним. Видео с этой сценой пользуется в социальных сетях большим успехом.

Как сообщает «Фигаро», свидетелями интимной сцены стали, фактически, все парламентарии. На гигантском экране, установленном в зале заседаний, где физически присутствует только часть депутатов, а остальные подключаются по конференц-связи из дома, было видно, как пока один из депутатов говорит, в одном из миниатюрных экранов, показывающих депутатов, рядом с народным избранником Эмилио Амери появляется женщина. Депутат обнимает ее рукой. Затем он вытаскивает грудь своей спутницы из черной футболки и начинает ее целовать. После этой сцены заседание парламента было сначала прервано, а затем и вовсе приостановлено председателем Серхио Масса.

«На протяжении этих месяцев удаленной работы мы пережили разные ситуации, когда один депутат засыпал, а другой прятался, но сегодня мы столкнулись с ситуацией, которая выходит за рамки правил приличия этого дома», – прокомментировал происходящее Серхио Масса.

Сорвавший заседание депутат Эмилио Амери попытался извиниться, объяснив, будто думал, что не находится в прямом эфире. «Здесь, по всей стране, связь очень плохая. Моя партнерша вышла из туалета, я спросил ее, как поживают ее импланты, и я поцеловал ее, потому что десять дней назад ей сделали операцию по поводу протезирования груди», – пытался объясниться 47-летний депутат. Теперь его ждет наказание. Какое – пока непонятно. Его судьбу решит парламент.

В интервью аргентинскому новостному каналу Todo Noticias депутат Амери повторил свои извинения и сожалел о том, что сделал то, что сделал, но также уточнил, что в отставку не собирается.

«Сигнал интернета дома вернулся и снова подключился автоматически, как обычно», – извинился он. «Я поцеловал ее в грудь, ничего не произошло», – сказал он. «Этого не должно было случиться, но это случилось со мной», – снова пожалел он. Отец троих детей также подчеркнул, что его жена чувствует себя после инцидента в эфире очень плохо и все время плачет.

«Фигаро» отмечает, что видео с поцелуем в грудь имело большой успех в Аргентине, его просмотрели уже сотни тысяч раз, соцсети полны также и язвительными комментариями.

Буэнос-Айрес, Елена Васильева

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