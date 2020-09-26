По делу о нападении с ножом на людей в Париже задержано 7 человек

Семь человек были задержаны в связи с нападением у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже.

Напомним, в пятницу около полудня мужчина, вооруженный ножом, ранил двух человек, сообщает ВВС.

Главный подозреваемый опознан как 18-летний мужчина пакистанского происхождения, он был задержан недалеко от места происшествия. Полиция сообщила, что еще шестеро человек помещены под стражу и допрашиваются.

Атака рассматривается как террористический акт.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что это «явный акт исламистского терроризма». Он сказал, что полиция недооценила уровень угрозы в этом районе.

Нападение произошло во время проходящего в Париже суда над 14 людьми, обвиняемыми в помощи двум джихадистам, совершивших в 2015 году нападения на Charlie Hebdo, в результате которого погибли 12 человек.

Charlie Hebdo покинул свой офис после теракта 2015 года, и сейчас здание используется информагентством.

Две жертвы нападения в пятницу официально не называются, но полиция заявила, что это мужчина и женщина – они работали в иныорманентстве и спустились покурить, когда были атакованы мужчиной с ножом.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил репортерам во время брифинга, что жизни пострадавших больше ничего не угрожает.

В интервью государственному телеканалу France 2 поздно вечером в пятницу г-н Дарманин охарактеризовал нападение с ножом как «новое кровавое нападение на нашу страну, направленное против журналистов».

«Это улица, на которой раньше был журнал «Шарли Эбдо». Так действуют исламистские террористы», – сказал министр внутренних дел.

По его данным, преступник прибыл в фо Францию три года назад несовершеннолетним. Остальные задержанные в рамках расследования дела – проживали с ним на окраине Парижа в одном доме.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.09.20

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