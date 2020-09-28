Бывший руководитель выборной кампании Дональда Трампа попал в больницу после угроз наложить на себя руки

Бывший руководитель выборной кампании Дональда Трампа Брэд Парскейл был госпитализирован в воскресенье, 27 сентября, после того как угрожал убить себя.

Как сообщает CNN, полицию вызвала жена Парскейла. Она сообщила, что ее муж был вооружен и имел дополнительный доступ к оружию, хранившемуся в доме. «Он угрожал причинить себе вред», – добавили в полиции штата Флорида. Бывший руководитель кампании быстро сдался полицейским, где закон разрешает временное задержание людей с психическими заболеваниями.

Брэд Парскейл был уволен со своего поста летом, после митинга в рамках выборной кампании Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома, который подвергся широкой критике как за низкую явку, так и за бессвязную речь президента. Тем не менее, он оставался важным членом кампании. «Брэд Парскейл – член нашей семьи, и все мы его любим. Мы готовы поддержать его и его семью всеми возможными способами», – заявил директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мерто в интревью газете South Florida Sun Sentinel.

Вашингтон, Елена Васильева

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